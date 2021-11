Lohan wróciła do pracy. Obiecuje, że będzie grzeczna

Zdjęcia do świątecznej komedii romantycznej właśnie się rozpoczęły. Na Instagranie Lindsey umieściła fotografię z planu. We wpisie podzieliła się swoimi odczuciami: "Wróciłam do pracy, nie mogą być szczęśliwsza. Akcja!". "Christmas in Wonderland" ma mieć premierę, oczywiście na Netfliksie, w bożonarodzeniowym okresie w przyszłym roku.