"Lolita" miała być jej trampoliną do sławy. Sue Lyon pochłonęło nader burzliwe życie miłosne

Rozpętała w USA największy skandal obyczajowy lat 60. Choć Sue Lyon była skazana na sukces, szybko okazało się, że sława nie jest jej pisana. Stroniła od show-biznesu, a jej dokonania przysłoniło burzliwe życie osobiste.

"Lolita" dla debiutującej Sue Lyon mógła być idealnym wstępem do wielkiej kariery. Film Stanleya Kubricka okazał się komercyjnym i artystycznym hitem. Ale realizacja filmu była dla ekipy drogą przez mękę. Kolejni aktorzy rezygnowali z projektu, pojawiły się problemy ze znalezieniem dziewczynki, która wcieliłaby się w tytułową bohaterkę, a w dodatku cenzorzy stale siedzieli Kubrickowi nad głową.

W dodatku, gdy film trafił do kin, wybuchł skandal obyczajowy. Wywołany nie tylko bulwersującą dla co bardziej konserwatywnych widzów wymową dzieła, ale i informacją, że aktorka grająca Dolores Haze ma tylko 15 lat. Udział w kontrowersyjnym filmie był zaledwie pierwszym z wielu skandalizujących wątków w życiorysie aktorki...

Kandydatka na gwiazdę

Przyparta do muru, nie potrafiąc poradzić sobie z utrzymaniem licznej rodziny, kobieta podjęła decyzję o przeprowadzce do Los Angeles. Tam pomogła córce rozpocząć karierę modelki. Szybko okazało się, że mała to idealny materiał na gwiazdę. W wieku zaledwie 13 lat została jedną z twarzy sieci sklepów J.C. Penney i wzięła udział w kilku sesjach reklamowych.