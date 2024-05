Magdalena Popławska o terapii i lekach: "moje życie zmieniło jakość"

Magdalena Popławska o lekach i terapii: "moje życie zmieniło jakość"

"Mnie pomogły leki. Choć wciąż panuje przekonanie, że to coś ekstremalnego. Słyszę: 'Farmakologia? Ale po co? Nie jest ze mną tak źle, żeby brać prochy!'. A ja doświadczyłam tego, że dzięki lekom i pracy nad sobą moje życie zmieniło jakość" - zapewniła ceniona artystka, dodając, że dzięki temu wsparciu "łatwiej mi zaakceptować to, co trudne, niedoskonałe i nie czuć się winną".