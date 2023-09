Kilka scenariuszy kradzieży "Zielonej granicy". Prawnicy komentują, co dalej

- Z punktu widzenia prawa autorskiego trudno byłoby pociągnąć do odpowiedzialności TVP za udostępnienie krótkich fragmentów filmu, o ile można uznać, że został on już wcześniej rozpowszechniony - ocenia mecenas Woźny. - Tym bardziej, że nie wynikało to bezpośrednio z chęci uzyskania korzyści materialnych przez TVP. Wiadomo, że w tej sprawie pojawia się wiele emocji politycznych. Gdyby jednak np. stacja chciała pokazać minutowy fragment filmu "Barbie" albo "Oppenheimer", po to, żeby zwrócić uwagę na jakiś problem społeczny, który był tam poruszony, także nie byłoby raczej mowy o odpowiedzialności nadawcy. Prawo autorskie dopuszcza w pewnym zakresie możliwość wykorzystywania w telewizji fragmentów cudzych utworów, zasadniczo o ile zostały już rozpowszechnione. Zupełnie inna rzecz to oczywiście roszczenia z tytułu ewentualnego naruszenia przez TVP dobrego imienia autorki filmu, czy występujących w nim osób.