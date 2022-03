Warto zobaczyć. Naomi Watts w filmie Małgorzaty Szumowskiej

Scenariusz filmu "Infinite Storm" został oparty na artykule prasowym "High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue". Jego bohaterką była pielęgniarka i przewodniczka górska Pam Bales. Podczas jednej z samotnych wypraw kobieta została zaskoczona przez śnieżycę. A że miało to miejsce w okolicach szczytu Góry Waszyngtona, sytuacja zrobiła się dramatyczna. W tym rejonie Appalachów warunki klimatyczne bywają bowiem ekstremalne (wejście na szczyt dozwolone jest tylko w miesiącach letnich).