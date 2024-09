Margot Robbie i Jacob Elordi w nowej adaptacji "Wichrowych wzgórz". "Czy ktoś w ogóle przeczytał książkę przed podjęciem tej decyzji?"

W odpowiedzi na decyzję obsadową, krytyczka filmowa Clarisse Loughrey z Independent napisała: "Czy ktoś w ogóle przeczytał książkę przed podjęciem tej decyzji?". Użytkownicy serwisu X/Twitter również wyrażali swoje niezadowolenie. Jeden z nich stwierdził: "Heathcliff jest opisywany jako ciemnoskóry mężczyzna w książce i głównym wątkiem jest to, że był ofiarą rasistowskich ataków przez swoją przybraną rodzinę, ale oczywiście Jacob Elordi jest idealny!". Kolejny użytkownik dodał: "Heathcliff jest opisywany jako ‘ciemnoskóry’. To jest tak dziwne, bycie osobą ciemnoskórą jest jednym z kluczowych motywów w powieści?! Mam nadzieję, że będzie wystarczający sprzeciw, by doszło do zmiany obsady, to jest szaleństwo. Ludzie po prostu nie przeczytali książki i to widać".