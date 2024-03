Na "Barbie" zarobiła krocie. Teraz zajmie się kultową grą

Nie wiadomo, na czym skupi się fabuła produkcji, ale wiemy, kto będzie za nią odpowiadać. Jak donosi portal, scenariusz napiszą wspólnie Kate Herron i Briony Redman. Pierwsza z nich dała się poznać jako reżyserka kilku odcinków słynnych seriali: "Sex Education", "Loki" i "The Last of Us" – "The Sims" będzie więc jej drugim podejściem do przełożenia gry na film. Druga z twórczyń to natomiast autorka tekstów do filmów krótkometrażowych oraz jednego epizodu w nadchodzącym "Doktorze Who".