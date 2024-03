Miał zabrać pół miliona dolarów. Uchronił się przed sądem

Martin Scorsese wziął 500 tys. dol. i "zniknął". Ale procesu nie będzie

Według Aframa reżyser "Wilka z Wall Street" zainkasował pokaźną sumę pieniędzy (0,5 mln dol.), po czym zupełnie nie przyłożył się do rozwoju projektu. Według scenarzysty nie doszło nawet do żadnego spotkania w tym temacie, a próby kontaktu pracownicy Scorsese zbywali i zasłaniali się brakiem czasu reżysera. Afram i Kahl poprosili więc o zwrot wpłaconych mu środków. Kiedy go nie otrzymali, postanowili pozwać giganta kina.