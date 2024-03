W młodości wstąpił do zakonu. Nakręci kolejny film o Jezusie

Jak informuje Variety, na konferencji "The Global Aesthetics of the Catholic Imagination" reżyser ogłosił, że odpowie na apel papież Franciszka w jedyny sposób, jaki jest dla niego możliwy, czyli "wymyślając i pisząc scenariusz filmu o Jezusie". Wydarzenie zostało zorganizowane przez jezuickie czasopismo "La Civiltà Cattolica" na krótko po wydaniu we Włoszech książki "Dialoghi sulla fede" (Rozmowy o wierze). Składa się na nią seria rozmów ojca Antonio Spadaro i właśnie autora słynnych "Chłopców z ferajny".