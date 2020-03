Medyk z planu "Epidemii strachu" zarażony koronawirusem

- Chciałbym wam powiedzieć, że ten problem dotknął mnie osobiście. Od wczoraj wiem, że choruję na COVID-19. To moje nieszczęście - powiedział dr Lipkin.

- Jeśli to spotkało mnie, to znaczy, że może spotkać każdego. To jest wiadomość, którą chciałem, żebyście zapamiętali - odpowiedział wymijająco.