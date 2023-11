"Meg 2: Głębia" - recenzja Blu-ray od Galapagos

Jednak, aby upajać się tym widokiem, musimy przebrnąć przez dwie godziny mielizn, dłużyzn i niezamierzonego cringe'u. Nie ma co ukrywać, scenariusz Deana Georgarisa i Ericha Hoebera to trzeszczący w szwach recykling pomysłów - od ścieżki dźwiękowej, w której pobrzmiewają znajome marvelowe nuty, po drugi akt bliźniaczo podobny do "Głębi strachu" - VHS-ego w duchu monster movie Williama Eubanka z 2020 r. (nawiasem mówiąc, zaskakująco udanego, jest dostępny na Disney+).