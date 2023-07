Miller triumfuje w sądzie. Wezwał dziennikarzy do poprawy

Zdaniem matki Miller nieoczekiwane wparował do ich domu w kamizelce kuloodpornej, miał wymachiwać bronią i "dręczyć" jej dziecko poprzez "nieprzyjemne" dotykanie jej bioder. Adwokat Millera zaprzeczał, twierdząc, że to matka miała zainicjować spotkania aktora z córką. Miller miał nie mieć przy sobie żadnej broni i generalnie wszystkie twierdzenia kobiety miały być zmyślone. Tak czy siak aktorowi przyznano tymczasowy zakaz zbliżania się do rodziny. Jak donosi serwis Deadline, został on właśnie zniesiony po tym, jak rodzina, która złożyła go przeciwko Millerowi, nie stawiła się w sądzie.