"Flash". Największa porażka w historii? Aż trudno uwierzyć w te liczby

Uniwersum DC Comics poza nielicznymi wyjątkami ("Wonder Woman", "Aquaman") nigdy nie mogło pochwalić się szczególnie dobrymi osiągnięciami, ale ostatnio ma szczególnie złą passę. "Black Adam" i "Shazam. Gniew bogów" słabo poradziły sobie w box office (choć ten pierwszy przynajmniej zwrócił budżet), ale to i tak blednie w związku z porażką, jaką zaliczył "Flash". Film wszedł do kin 16 czerwca i przez pierwszy weekend zarobił w USA zaledwie 55 mln dol. Wpływy z rynków zagranicznych ("Flasha" pokazywano w 78 krajach) również okazały się wyjątkowo niskie, bo osiągnęły poziom 75 mln dol. A mówimy o produkcji, która kosztowała ponad 200 mln dol., a na jej marketing wydano ok. 100 mln dol.