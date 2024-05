Przerwano kręcenie sceny za 25 mln dol. Wszystkiemu winna awaria

A przecież tworzenie ósmej części już i tak jest znacząco opóźnione ze względu na ubiegłoroczne strajki aktorów i scenarzystów. Przed ich rozpoczęciem zdążono nakręcić jedynie 40 proc. materiału i to ponoć tego łatwiejszego w realizacji. Nic dziwnego, że zrobiło się nerwowo. Oliwy do ognia dolewa konflikt największej gwiazdy, Toma Cruise'a, z szefostwem Paramountu wściekłym na nieustannie wzrastający budżet. Na ten moment wynosi on już ponoć ok. 400 mln dol. Tym samym zbliża się do pułapu wyznaczonego przez innego rekordzistę, "Gladiatora 2", który ukaże się jeszcze w listopadzie tego roku.