Mocne słowa. Englert bezpardonowo o "Dziewczynach z Dubaju"

Swoje trzy grosze dorzucił również Jan Englert. Aktor krótko i zwięźle powiedział, co myśli. - Nie mam żadnych, najmniejszych problemów z tym filmem. Miałem dwa dni zdjęciowe w "Dziewczynach w Dubaju" i od razu były zapłacone. A czy ten film wejdzie do kin, to nie jest moja sprawa i mnie nie interesuje - wyznał w rozmowie z "Faktem".