Polacy nie posłuchali prezydenta Andrzeja Dudy. "Zielona granica" z imponującym wynikiem

"Jest to film głęboko chrześcijański, ponieważ opowiada o przemianie zła w dobro. [...] Patrząc na ten film, jako chrześcijanin, jestem zawstydzony. To jest dla mnie rachunek sumienia. Czy zrobiłem wszystko, co zrobić mogłem? Czy moją empatię potrafiłem i potrafię przełożyć na konkretne projekty? Na odpowiedni nacisk na decydentów państwowych? Bezradność też jest uczuciem, z którym opuszczałem kino. Bo wiem, że zawsze za mało zrobiłem" - dzielił się odczuciami duchowny na swoim blogu.