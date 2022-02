"Na drodze gniewu". Tytuł oddaje to, co działo się na planie filmowym

W Stanach Zjednoczonych została właśnie wydana książka pt. "Blood, Sweat & Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road". Jej autorka, Kyle Buchanan, przybliża czytelnikom wyjątkowo barwne i burzliwe kulisy powstania głośnego filmu George'a Millera. Przypomnijmy, że "Mad Max: Na drodze gniewu" stał się jednym z największych przebojów 2015 r. Zdobył również bardzo duże uznanie krytyków oraz członków Akademii Filmowej (10 nominacji do Oscara - w tym dla najlepszego filmu roku - 6 statuetek).