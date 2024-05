Na serial wydali gazylion dolarów. Druga część ukoi fanów?

Tom Bombadil w książkach był postacią tajemniczą, magiczną i tak właściwie pacyfistą nieangażującym się w konflikt ludzi, elfów, krasnoludów z siłami Saurona. Czy pojawienie się tej postaci nakręci pozytywnie widzów serialu? Warto dodać, że sam Tolkien wypowiadał się o Bombadilu dość tajemniczo punkując, że ma w całej historii ważną rolę. Jeden z czytelników Tolkiena wysłał autorowi list, w którym oświadczył, że Tom to z pewnością sam Bóg, na co Tolkien odpowiedział w liście z 1954 r.: "Myślę, że bierzesz to zbyt poważnie, no i przy okazji mylisz się".