Nadużycia i przemoc na łódzkiej filmówce. Są już ustalenia komisji

W przypadku Mariusza Jakusa komisja stwierdziła, że "stosował niedopuszczalne metody pracy ze studentami". Co więcej, potwierdzono, że oskarżenia formułowane pod adresem aktora i pedagoga mogą stanowić powód do rozwiązania umowy o pracę. Komisja postanowiła jednak uwzględnić głos studentów, którzy stanęli w obronie wykładowcy i tym samym skierowała sprawę do rzecznika dyscyplinarnego.