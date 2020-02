Nagrody BAFTA 2020 rozdane. "1917" Sama Mendesa zdeklasował konkurencję

Po raz 73. wręczono najważniejsze brytyjskie nagrody filmowe BAFTA. Bezkonkurencyjny okazał się dramat wojenny "1917" w reżyserii Sama Mendesa. Za to "Irlandczyk" Martina Scorsese poniósł sromotną klęskę.

Nominacje do tegorocznych nagród BAFTA poznaliśmy 7 stycznia . W tym roku najwięcej, bo aż 11, nominacji zdobył "Joker" z Joaquinem Phoeniksem w roli głównej. Po piętach deptali mu "Pewnego razu w... Hollywood" Quentina Tarantino oraz "Irlandczyk" Martina Scorese. Oba filmy zostały nominowane w 10 kategoriach.

Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej przyznawane są od 1948 r. To brytyjski odpowiednik francuskich Cezarów oraz amerykańskiego Oscara.

Oto pełna lista tegorocznych laureatów:

DOKUMENT: "For Sama"

BRYTYJSKI ANIMOWANY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY: "Grandad Was a Romantic"

BRYTYJSKI FILM KRÓTKOMETRAŻOWY:

"Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)"