Najbardziej kontrowersyjna premiera 2024. Do sieci trafiła mocna scena

W produkcji zrealizowanego za 16 mln zł filmu partycypowały Krakowskie Biuro Festiwalowe, Monoliths Films, Regionalny Fundusz Filmowy (Kraków) oraz Państwowy Instytut Sztuki Filmowej. Duże wsparcie instytucji państwowych to także i spora odpowiedzialność – wszelkie ewentualne zarzuty co do wizji historycznej przedstawionej w dziele mogą od razu wyjść z punktu pt. "i to za nasze, podatników, pieniądze".