Co tam się działo?! Ludzie krzyczeli z zaskoczenia na premierze najnowszego filmu z Ryanem Goslingiem

"Kaskader" z Ryanem Goslingiem. Recenzje

Film zbiera już pierwsze pozytywne reakcje krytyków. The Guardian nazywa "Kaskadera" przyjemną komedią. Recenzent New York Timesa mówi o wesołym nonsensie, podkreśla, że to energetyczny akcyjniak. The Hollywood Reporter donosi, że to nareszcie film z wielkiego studia filmowego... z sercem.