"Naprzód" – recenzja wydania Blu-ray od Galapagos

Nie da się ukryć – Pixar wykorzystuje swoje sprawdzone sztuczki, które zmuszą nawet najbardziej cynicznych i niewzruszonych widzów do chlipania w poduszkę lub chociaż ukradkowego uronienia łezki. Ale robi to tak dobrze i z takim humorem, nie popadając przy tym w zbytni sentymentalizm i kicz, że kupicie to bez mrugnięcia okiem.

Co do komentarza Dana Scanlona, powiela on siłą rzeczy część informacji ze wspomnianych reportaży, ale jest to w zasadzie kropka w morzu tego, czego możemy się tu dowiedzieć. Począwszy od inspiracji, a skończywszy na ciekawostkach dotyczących m.in. dziennika głównego bohatera, który w wersji z dubbingiem jest pisany po polsku. Minus – jak zwykle w takich przypadkach brak napisów.