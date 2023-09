Netflix pomoże Polakom? Wymowne słowa twórcy "Znachora"

Akurat dla mojej babci Adeli profesor Wilczur to zawsze był tylko Junosza-Stępowski. Tak się akurat "Znachorowi" przydarza, że co około 40 lat powstaje nowa adaptacja. Wraz z całą ekipą założyliśmy, że nasz film nie będzie realizowany w cieniu poprzednich wersji. Radykalnie staraliśmy się od nich odciąć. Robiliśmy swoje, nie oglądając się przesadnie za siebie. Jednocześnie chcieliśmy do materiału źródłowego [powieści Dołęgi Mostowicza - przyp. red.], tak samo jak do melodramatycznego kanonu gatunkowego, odnosić się z największym szacunkiem. Mam nadzieję, że widzowie dostrzegą takie podejście nie tylko w rozwiązaniach dramaturgicznych, ale też potoczystej, bogatej inscenizacji.