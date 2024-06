Nie jeden, a trzy. Polska dominacja na Netfliksie

Trzy polskie filmy robią furorę na Netfliksie

Jak pisaliśmy w naszej recenzji, "Spadek" to festiwal żenady. Film opowiada o skomplikowanej rodzinie, która rusza do rezydencji swojego wuja milionera, skuszona wielkim spadkiem. Wuj okazuje się żywy, ale w wyniku kilku zwrotów akcji jego bliscy muszą zagrać w grę, która doprowadzić ma ich do patentów wartych masę pieniędzy. Produkcja z Janem Peszkiem, Maciejem Stuhrem i Gabrielą Muskałą jest nr 1 w Polsce.