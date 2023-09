Nie wyjdzie z aresztu. Sytuacja robi się coraz bardziej dramatyczna

Na początku informacje o prokuratorskim śledztwie w sprawie m.in. nieuregulowanych wierzytelności związanych z produkcją filmu "Dziewczyny z Dubaju", media czerpały głównie z oświadczeń i wpisów Doroty Rabczewskiej. "Jako producent kreatywny, tworząc film od a do z, wykonałam swój obowiązek przynosząc gotowe dzieło. Drugiego producenta mojego ex męża zadaniem było przynieść na to budżet, dopiąć umowy z inwestorami i opłacić ekipę" – tłumaczyła w mediach społecznościowych Doda.