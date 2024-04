Nie żyje Brian McCardie. Grał głównie złoczyńców

- Wydaje mi się, że jestem dość nudny. Lubię iść do pracy, dać z siebie wszystko i wrócić do domu. Widuję foki, wydry, delfiny, a od czasu do czasu atomowe łodzie podwodne. Ponieważ nie znam się na przyrodzie, postanowiłem, że sam nadam nazwy wszystkim ptakom. Niezależnie od tego, jaka nazwa przychodzi mi do głowy, tym właśnie są. Widzisz to tam na górze? To bielik czarny, ale może być też wroną albo myszołowem. Tak się bawię - opowiadał z uśmiechem w wywiadzie.