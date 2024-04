Nie żyje matka Bethenny Frankel. "Za życia była samolubna"

Bethenny Frankel, gwiazda reality show "The Real Housewives of New York", poinformowała o śmierci matki Bernadette "Bonnie" Birk. Frankel miała do niej ogromny żal za wszystkie traumy z dzieciństwa. Do pojednania między nimi doszło z inicjatywy 13-letniej obecnie Bryn, która chciała mieć i mamę, i babcię.