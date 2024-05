"Nieobliczalna". Sporo seksu i nagości. Istny galimatias, który ledwo da się oglądać

Podbijanie atmosfery takimi "gorącymi" sekwencjami zawsze może podnieść komercyjną atrakcyjność danego dzieła, ale nie ma to większego znaczenia w przypadku "Nieobliczalnej", bo relacje bohaterów wyglądają jak coś rodem z Harlequina, więc jakakolwiek zmysłowość szybko wyparowuje z ekranu. Nie pomaga też to, że Ptak, a zwłaszcza Wieniawa, to aktorzy, którzy nieszczególnie radzą sobie z ekspresją. Ich gra jest tym bardziej drewniana, gdy zestawimy ją z tym, co pokazali w filmie Grochowska, Cielecka czy Seweryn. Nawet Małaszyński jako domowy tyran zaprezentował się bardziej przekonująco od młodych aktorów.