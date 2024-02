Nietypowa sytuacja na gali BAFTA. Na scenie pojawił się nieproszony gość

Jak donosi "Variety", wkroczył on na scenę dosłownie w momencie, gdy Thomas zachęcała pozostałych członków obsady filmu (czyli obecnych na widowni Emily Blunt i Roberta Downeya Jra), aby wstali ze swoich miejsc i dołączyli do twórców. Gwiazdy jednak się na to nie zdecydowały, a przemówienie producentki trwało dalej w najlepsze. Tuż po zejściu ze sceny wraz z nagrodzonymi przedstawicielami ekipy filmowej intruz został zatrzymany przez ochronę.