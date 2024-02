Nikt nie tańczył jak oni. Słowa gwiazdy klasyka wzruszają

Niewiele filmów ma aż tak ikoniczny status. Ten muzyczny melodramat widzieli wszyscy, każdy też kojarzy słynną choreografię z efektownym podnoszeniem. Zapewne trudno nawet zliczyć, na ilu weselach stanowiła ona "pierwszy taniec" pary młodej w rytm przeboju "The Time of My Life" Billa Medleya i Jennifer Warnes. Aktorzy, układy taneczne, piosenka – właściwie każdy element dzieła Ardolina na dobre wpisał się nie tylko w historię popkultury, ale i jej wciąż żywą, piszącą się samoistnie i na bieżąco opowieść.