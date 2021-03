Nowe informacje o Sharon Stone. Na jaw wychodzą kolejne hollywoodzkie brudy.

Autobiografia słynnej aktorki zatytułowana "The Beauty of Living Twice" ma się ukazać 30 marca. W internecie Sharon Stone udostępniła fragmenty swojej historii. Dotyczą one sekretów związanych z rolą w "Nagim instynkcie". "Zawsze miałam wybór" – napisała aktorka.

Share

Kontrowersyjna scena z "Nagiego instynktu" Źródło: Materiały prasowe , Fot: materiały prasowe