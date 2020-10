Nowy film męża Kulig zbiera ostrą krytykę. "Fatalnie wyreżyserowany"

Joanna Kulig w ciągu ostatnich kilku lat zrobiła oszałamiający postęp w karierze aktorskiej. Wystąpiła w dwóch oscarowych produkcjach Pawła Pawlikowskiego: "Idzie" i "Zimnej wojnie", gdzie grała główną rolę. Zagraniczna prasa nie mogła nachwalić się jej wybitnej roli Zuli. Dzięki temu otworzyły się dla niej drzwi do międzynarodowej sławy.

Pawlikowski radzi Kulig, jakie role powinna teraz przyjmować

Jednak od czasu sukcesu sprzed 5 lat reżyserowi nie udało się stworzyć pamiętnego dzieła. Współtworzył seriale TVN m.in. "Diagnozę", "Szadź" czy "Singielkę". Wkrótce do kin trafi jego kolejny film "Magnezja", który premierowo został zaprezentowany na Warszawskim Festiwalu Filmowym.

Podobne zdanie ma widz, który podzielił się swoją opinią na portalu Filmweb. " Źle obsadzona główna postać (Ostaszewska,) źle napisane dialogi i fatalnie, ale to fatalnie wyreżyserowany. Wygląda na to, że tylko Andrzej Chyra przyjrzał się swoim kwestiom i je ciut zmodyfikował. Szkoda, że miał tak mało do zagrania. Tylko Szyc dał popis. Reszta jakby nie wiedziała w czym gra" - skomentował.