Nowy film od twórcy "Gierka". W obsadzie kontrowersyjny aktor

Jak mówił sam reżyser, to jego "pierwsza komedia z krwi i kości", która "łączy w sobie gorący romans z opowieścią łotrzykowską". Jej tytuł może kojarzyć się z polskim tłumaczeniem "The Whole Nine Yards", czyli "Jak ugryźć 10 milionów" Jonathana Lynna z Bruce'em Willisem, Matthew Perrym i Amandą Peet w rolach głównych. Dalsze odwołania są już bardziej klasyczne, np. "How to Steal a Million" ("Jak ukraść milion milionów") Williama Wylera z Audrey Hepburn.