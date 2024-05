Debiutant ściągnął aktorską śmietankę. McGregor przeszedł samego siebie [RECENZJA]

Niecodzienna sytuacja szybko i mimowolnie staje się okazją do konfrontacji na linii David–matka i David–rodzeństwo. To właśnie z perspektywy mniej więcej czterdziestoletniego bohatera przyglądamy się relacjom panującym między członkami patchworkowego klanu i krok po kroku odkrywamy mechanizmy rządzącej nią dynamiki. Nieradzący sobie w roli męża i ojca mężczyzna wciąż jedną nogą tkwi w przeszłości i walczy o swoją rodzinę, której daleko do stereotypowych obrazków szczęśliwych, bliskich sobie ludzi. MacGuffinem, czyli elementem niemającym dużego znaczenia jako obiekt sam w sobie, ale napędzającym akcję, będzie w "Mother, couch!" tajemniczy kredens.