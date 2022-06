Ocenzurowali "Avatara". Na pół roku przed premierą filmu

Szefowie Disneya doszli do wniosku, że przed produkcją adresowaną do młodych widzów, nie wypada, aby główny bohater filmu trzymał w ręce karabin. Co wydaje się dość kuriozalne, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że główna postać animacji Pixara przez cały niemal film strzela z broni laserowej. Tak czy inaczej, karabin musiał zniknąć. W jego miejscu w zwiastunie "Avatara" przed "Buzzem Astralem" pojawia się włócznia. Cóż, biała broń jest najwyraźniej bardziej szlachetna, choć po jej użyciu też sączy się z ciała czerwona krew.