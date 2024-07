Ojciec Borysa Szyca nie żyje. "Żegnaj tato"

Borys Szyc pojednał się z ojcem. Przez lata nie miał z nim kontaktu

Jerzy Michalak już kilkukrotnie w przeszłości wyciągał rękę do syna, by po latach naprawić ich relacje. Na początku gwiazdor serialu "Warszawianka" jednak pozostał na te próby niewzruszony. Do czasu. Przełom nastąpił w ubiegłym roku.