Olivia Newton-John umarła na raka. Jej córka wyjawiła ostatnie słowa mamy

- Mama była pogodzona ze śmiercią. Nigdy nie usłyszałam od niej słowa skargi, raczej żarty, no i ten wieczny, piękny uśmiech. Czarowała nim bez przerwy. Pod koniec właściwie nie mogła już mówić. Ostatnie, co od niej usłyszałam to "Moje słońce" - wyznała Lattanzi.