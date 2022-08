Spocznie w Australii. Pogrzeb będzie miał charakter państwowy

Pierwszy muzyczny zespół Olivia Newton-John założyła w wieku 14 lat. Szybko stała się gwiazdą lokalnych audycji radiowych. W 1965 r. wygrała konkurs talentów w australijskim programie telewizyjnym "Sing, Sing, Sing" wykonując piosenki "Anyone Who Had a Heart" i "Everything's Coming Up Roses". To był przełomowy moment w jej karierze. Pierwsze trzy płyty Newton-John nagrała w Australii. Na początku lat 70. wróciła do Wielkiej Brytanii, którą reprezentowała w konkursie Eurowizji. Potem wyjechała do Stanów Zjednoczonych.