Marta Nieradkiewicz dla WP: "Możliwość wyboru to nasza największa wartość jako demokracji"

W "Lęku" pokazane są dwie postawy. Małgorzata cierpi i jest na to zdecydowana. Łucja chce ją od samobójstwa wspomaganego odwieźć. Mamy dwie skrajne postawy bohaterek, które w podróży dostają przestrzeń na to, by rozmawiać o śmierci. Widzowie zobaczą dwie strony medalu, więc zgadzam się, że w pewien sposób możemy oswajać temat. Nie jest to absolutnie film deklaratywny, że trzeba na koniec opowiedzieć się, czy jest się za czy przeciwko eutanazji. Kładziemy ten temat na stole i skłaniamy do tego, by go poobserwować.