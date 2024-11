Pierwsze święta prawie bez "Znachora". Co innego zobaczysz w tv?

Wyjątkowo filmu z 1981 roku nie będzie emitować żadna stacja z tzw. Wielkiej Czwórki (TVP1 i 2, Polsat oraz TVN). Film udało nam się znaleźć jedynie na kanale Stopklatka, która pokaże go tylko raz. Mało? Przypomnijmy, że Polacy mają to dziwaczne upodobanie: znając doskonale film i jego fabułę, mając go na co dzień na wyciągnięcie ręki na vod, lubią w święta włączyć "Znachora" na tv, by "leciał w tle". W ubiegłym roku w dniu 1 listopada film można było obejrzeć aż sześć razy. Pokazywano go w stacjach TVP Seriale, TVP1, Stopklatka, Kino Polska oraz na kanale WP TV.