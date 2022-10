Piotr Adamczyk spotka się na planie z żoną? "Decyzja lada dzień"

Piotr Adamczyk jakiś czas temu wyprowadził się z młodszą o 20 lat żoną Karoliną Szymczak do USA. Młoda aktorka tam właśnie uczyła się fachu i tam planuje zrobić karierę. Tymczasem Adamczyk, aktor w średnim wieku i z polskim akcentem, w ciągu kilkunastu miesięcy zawojował Hollywood. Zagrał dużą rolę w projekcie Marvela "Hawkeye" (który można obejrzeć na platformie Disney+), w produkcji science-fiction "For All Mankind" (pokazywanej w USA na Apple TV+) oraz w serialu "Nocne niebo", który przed kilkoma tygodniami stał się hitem na platformie Amazon Prime Video.