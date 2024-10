Nie "Joker", nie "Diuna". Ten film jest największym hitem na świecie

"The Volunteers: The Battle of Life and Death" podczas świątecznego weekendu zarobił w chińskich kinach 112,7 mln dolarów. W tym samym czasie premierowa hollywoodzka superprodukcja "Joker" na rynku zewnętrznym zgarnęła 81,1 mln dolarów (mimo, że trafiła do kin niemal we wszystkich krajach na świecie). Dramat wojenny pokonał na starcie także takie tegoroczne hollywoodzkie przeboje, jak "Beetlejuice, "Beetlejuice" czy "Diuna".