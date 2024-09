Po raz ostatni razem. Powraca legendarny duet polskiego kina

Wprowadzony do kin w 1991 roku "Kroll" oraz zrealizowane kilkanaście miesięcy później "Psy" to filmy, których nikomu nie trzeba przybliżać. Miały nie tylko ogromny wpływ na rodzimą kinematografię, ale stały się wręcz kulturowym dziedzictwem tamtych czasów. Cytaty z tych filmów na stałe weszły do języka potocznego. Obecnie młodzi ludzie też się nimi posługują, choć czasami nie wiedzą, że pochodzą z filmów Pasikowskiego.