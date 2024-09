To nie był platoniczny związek. Życie w trójkącie było wyniszczające

Decyzja o zrealizowaniu filmu o Adamie Mickiewiczu została podjęta przez Telewizję Polską w ubiegłym roku. "Szukaliśmy czegoś, co faktycznie oddawałoby, przybliżało postać Mickiewicza i pomagałoby widzowi zrozumieć, kim był Adam Mickiewicz i z czego wyrosła jego poezja. A jednocześnie, by była to historia angażująca widza, opowiadająca w sposób niebanalny o tej postaci, angażująca go emocjonalnie" – powiedział ówczesny prezes TVP Mateusz Matyszkowicz.