Po tym filmie nie wejdziesz do wody. Już w kinach

Pająki, ciemności czy wszechogarniająca woda – przerażające ludzi elementy natury można by długo wymieniać. Do pierwszego z nich odwołuje się "Gniazdo pająka", które też wkrótce trafi na duże ekrany. Natomiast kontekście horrorów bazujących na strachu przed tajemniczymi wodnymi odmętami pewnie jeszcze długo nic nie przebije klasycznych "Szczęk". Było jednak już sporo filmów, które – z większym lub mniejszym powodzeniem – tego próbowało. Jak poradzi sobie najnowszy tytuł z tego podgatunku, czyli "Coś w wodzie"? Aby się przekonać, wystarczy wybrać się do kina.