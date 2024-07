Po wylewie rozkradziono majątek gwiazdy. "Miałam zero pieniędzy"

Gwiazda "Nagiego instynktu" w 2001 r. przeszła wylew. – Jeśli masz naprawdę potężny ból głowy, musisz udać się do szpitala. Ja to ignorowałam przez 3 czy 4 dni. Wiele osób w takiej sytuacji umiera. Miałam jeden procent szans, by przeżyć, gdy trafiłam na stół operacyjny. Przez miesiąc lekarze nie byli pewni, czy przeżyję to wszystko - mówiła już wcześniej aktorka. Otwarcie opowiada o tym, ile pieniędzy straciła, gdy jej bliscy zaczęli trwonić jej majątek.