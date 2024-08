"Pobił mnie. Jest brutalem". Zapamiętał Seagala na całe życie

Podczas promocji najnowszego filmu Leguizamo zdradził jakie to były doświadczenia. "Pobił mnie raz na próbie. Jest brutalem. Gdy miałem zagrać spłukaną gwiazdę kina akcji, od razu pomyślałem, że jest do tego idealny. Co miałem zrobić, udawać w filmie, że jestem aktorem nieudacznikiem? Do diabła, nie. Nie zrobiłem tego. Wykorzystałem Stevena Seagala, ponieważ go nienawidzę" – opowiadał pół żartem w rozmowie z "Comic Book".