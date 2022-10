Pobił wszystkie rekordy. Takiego sukcesu nikt się nie spodziewał

Niemal 30 lat później te same panie zagrały w kontynuacji przeboju z lat 90. Jak powiedziała zawsze usposobiona do żarów i autoironii Bette Midler, tym razem wytwórnia miała możliwość zaoszczędzenia dużych pieniędzy na charakteryzacji. Wytwórnia Disneya nie wiązała z filmem "Hokus Pokus 2" jakiś wielkich nadziei. Gdyby tak było, skierowała by go najpierw do kin. Obraz od razu miał premierę na platformie streamingowej Disney+, gdzie sprawił jednak ogromną niespodziankę.