Pogrzeb Jerzego Treli. Tłum żałobników pożegnał aktora

- Moje ostatnie wspomnienie związane z panem Jerzym... Robiliśmy w Łodzi koncert po pożarze Katedry Notre-Dame tak, by wesprzeć jej budowę. Pan Jerzy przyjechał na ten koncert, by powiedzieć jeden wiersz. Żeby on tam miał do powiedzenia kilka wielkich monologów, by chociaż na koncercie był numerem jeden. Ale nie. Powiedział jeden wiersz, usiadł w ławce i został z nami do końca. Trzeba mieć wielką wiarę w moc słowa, by gdzieś jechać na powiedzenie jednego wiersza. By pokonać wszystkie trudności dla jednego wiersza. Bardzo dziękujemy, panie Jerzy. Z tego, co czyniłeś, naprawdę rodził się kościół na naszej ziemi i chcemy tę lekcję od ciebie wziąć i przyznać, że przyjmujemy ją z wiarą. Chcemy przy twoich prochach odnowić w sobie wiarę w moc słowa i chcemy też przekazywać ją innym - mówił podczas kazania arcybiskup metropolita łódzki Grzegorz Ryś.